Doc McGhee: Kiss-Manager bestätigt Netflix-Biopic

Foto: Michael Ochs Archives. All rights reserved.

Kiss-Manager Doc McGhee hat am gestrigen Mittwoch (22. März) in einem Interview bestätigt, das nächstes Jahr ein Biopic der Band über die ersten Jahre nach ihrer Gründung 1973 bei Netflix erscheinen wird. Informationen über den Cast gibt es allerdings noch keine.

„Es handelt sich um ein Biopic über die ersten vier Jahre von KISS“, sagte er bei „The Rock Experience with Mike Brunn“ (ab 27:33). „Wir fangen gerade erst damit an, ich meine, wir haben schon verkauft und alles ist geregelt, wir haben mit McG einen Regisseur […] es wird 2024 herauskommen“.

Mit McG dürfte der Regisseur Joseph McGinty Nichol gemeint sein. Anderen Berichten zufolge führe Joachim Rønning bei der Netflix-Produktion Regie. Dies würde auch mit Paul Stanleys Tweet im April 2021 übereinstimmen, in dem er die Planung des Films unter der kreativen Leitung des norwegischen Regisseurs bestätigte. McG arbeitet derzeit an der Netflix-Komödie „Family Leave“, in der auch Matthias Schweighöfer zu sehen sein wird. Er äußerte sich bisher nicht zu den Biopic-Gerüchten.

Kiss gehen im Sommer auf Abschiedstour, auch wenn das nicht gleichbedeutend mit dem Ende der Band sei. Nach dem letzten Konzert im Dezember diesen Jahres dürften auch mehrere Fragen bezüglich des Biopics beantwortet sein.