Dolly Parton covert „Let It Be“ mit Beatles und weiteren Gästen – hier anhören

Foto: FilmMagic, Jeff Kravitz. All rights reserved.

Dolly Parton hat sich an einen Klassiker der Beatles gewagt. Ihre Version von „Let It Be“ hat sie aber nicht alleine aufgenommen. Mit dabei sind die zwei letzten lebenden Mitglieder der Fab Four, Paul McCartney und Ringo Starr, sowie Peter Frampton und Mick Fleetwood, Drummer und Gründer von Fleetwood Mac. Der Cover-Song soll einen Vorgeschmack auf Partons neues Album geben.

Dolly Partons „Rockstar“ voller neuer Songs, alter Songs und vielen Gästen

Dolly Partons Interpretation von „Let It Be“ ist die mittlerweile vierte Auskopplung aus „Rockstar“, die das Album anteasern soll. Zuvor gab es mit „World on Fire”, „Bygones” (featuring Rob Halford von Judas Priest) und dem Cover von Hearts „Magic Man“ weitere Kostproben aus der Platte. „Rockstar“ ist das 49. Studioalbum der Country-Legende und wird neuinterpretierte Songs aus der Rock-Geschichte und komplett neues Material bieten.

Außer McCartney, Starr, Fleetwood und Frampton, die sich „Let It Be“ mit angenommen haben, strotzt das 30 Track starke „Rockstar“ nur so vor weiteren Gastmusiker:innen. Mit dabei sind unter anderem Stevie Nicks von Fleetwood Mac, Elton John, Debbie Harry von Blondie, Steve Perry, Sting, Joan Jett, Lizzo, Brandi Carlile und Partons Patentochter Miley Cyrus. Es sieht so aus, als würde Ms. Parton alles einlösen, was sie im Frühjahr 2023 schon über das Album ankündigte.

„Rockstar“ von Dolly Parton erscheint am 17. November. Vorbestellungen sind hier möglich.