Ebay-Auktion: So viel ist das seltene Soloalbum von Dave Grohl wert

1992 erschien unter dem Namen „Pocketwatch” das erste und einzige Soloalbum von Dave Grohl, das der Musiker unter dem Pseudonym Late! veröffentlichte. Heutzutage ist es jedoch nur noch schwer erhältlich. Eine Kassette tauchte nun bei Ebay auf – der vermutlich US-amerikanische Verkäufer erzielte damit einen Preis von umgerechnet 500 Euro.

Weiterlesen München, 1. März 1994: Nirvana geben ihr allerletztes Konzert – Video Das Album wurde zwei Jahre nach Grohls Einstieg bei Nirvana veröffentlicht. Der Verkäufer erklärte zu der Rarität: „Seltene Kassette mit Demos von Dave Grohl (habe sie 1994 über Versandbestellung erhalten), manche der Songs wurden für Nirvana oder die Foo Fighters neu aufgenommen.“

Die Tracklist von „Pocketwatch“:

Pokey the Little Puppy

Petrol CB

Friend of a Friend

Throwing Needles

Just Another Story About Skeeter Thompson

Color Pictures of a Marigold

Hell’s Garden

Winnebago (Grohl, Geoff Turner)

Bruce

Milk

Kooperation

Besonders bekannt ist davon „Friend of a Friend“, das 2005 auf dem Album „In Your Honor“ erschien. Auch „Marigold” ist Nirvana-Fans nicht neu – der Song erschien als B-Seite auf der Single „Heart-Shaped Box“.

Im Netz lässt sich das Soloalbum heute noch – in schlechter Qualität – hören: