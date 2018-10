Am Montag (13. August) spielt Britney Spears ein weiteres Deutschland-Konzert ihrer „Piece Of Me“-Tour im SparkassenPark in Mönchengladbach. Auf einen Blick: Tickets, Wetter, Anfahrt, Sicherheit, Setlist.

Britney Spears beglückt ihre zahlreichen Fans in Deutschland mit einem weiteren seltenen Gig. Nach einer ausverkauften Show in der Mercedes-Benz-Arena in Berlin gibt es am Montag nun im SparkassenPark in Mönchengladbach Nachschlag. Auf einen Blick: Tickets, Wetter, Anfahrt, Sicherheit, Setlist zur um die Welt reisenden Las-Vegas-Sause der einstigen Pop-Lolita. Britney Spears in Möchengladbach: Gibt es noch Tickets? Das Konzert ist noch nicht ausverkauft. Restkarten können über Ticketmaster oder an der Abendkasse gekauft werden. Britney Spears in Mönchengladbach: Wie wird das Wetter? Freundliches Open-Air-Wetter ist angekündigt: Bis zum Nachmittag vereinzelt etwas Regen bei etwa 20 Grad. Am Abend bilden sich in Mönchengladbach…