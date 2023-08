Ehe-Aus: Britney Spears und Sam Asghari haben sich getrennt – sie tröstet sich mit Pferd

Foto: FilmMagic, Paul Archuleta. All rights reserved.

Britney Spears und Sam Asghari (Photo by Paul Archuleta/FilmMagic )

Britney Spears und ihr Ehemann Sam Asghari haben sich getrennt. Dies berichtete das US-amerikanische Boulevardmagazin TMZ am Mittwoch (16. August). Der Trennung vorausgegangen sei ein heftiger Streit, bei dem es um Betrugsvorwürfe ging.

Laut einer anonymen Quelle habe Asghari die Sängerin vor gut einer Woche mit Gerüchten konfrontiert, wonach sie fremdgegangen sei, hieß es. Der 29-Jährige sei inzwischen aus dem gemeinsamen Haus ausgezogen und wolle die Scheidung einreichen. Angeblich hatte es in der Ehe bereits monatelang gekriselt.

TMZ berichtet, dass es seit Monaten „tiefe Probleme“ mit der Beziehung des Paares gibt. Sam schlief nicht mehr oft im Haus, und Britney soll sich mit ihm in heftigen Kämpfen geprügelt haben, zu denen auch häufige Schreikämpfe gehörten. Asghari lebe nun in einer eigenen Wohnung. Eine Quelle sagte: „Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis Sam die Scheidung einreicht“.

Laut TMZ verfüge Britney über einen Ehevertrag, der ihr Vermögen schützt. Ein Insider erzählte jedoch, dass das wahrscheinliche Ende der Ehe ein Scheck von Britney an Sam sein wird, der die Dinge zumindest finanziell regeln wird.

Britney Spears‘ dritte Scheidung

Sam Asghari und Britney Spears kamen 2016 zusammen, als er einen Auftritt in einem ihrer Musikvideos bekam. Der 29-Jährige iranisch-amerikanischer Abstammung arbeitet als Model und Fitnesstrainer und war in Britneys Video zu „Slumber Party“ zu sehen. Seitdem waren sie praktisch unzertrennlich.

Im September 2021 machte Asghari Spears einen Heiratsantrag. Ein Jahr später gaben sich die beiden das Ja-Wort. Im April 2022 verkündete Britney, dass sie ein Kind von ihrem Ehemann erwarte. Einen Monat später gab sie jedoch bekannt, dass sie eine Fehlgeburt hatte.

Die Ehe mit Sam Asghari war die dritte der 41-Jährigen. Im Januar 2004 heiratete Spears in Las Vegas ihren Jugendfreund Jason Alexander. Die Ehe wurde jedoch bereits nach 55 Stunden annulliert. Am 18. September 2004 heiratete sie in den Tänzer Kevin Federline. 2005 wurde ihr erster gemeinsamer Sohn geboren, der zweite kam im September 2006 zur Welt. Die Ehe wurde im Juli 2007 geschieden.

Nach einjähriger Ehe mit Sam Asghari, trennte sich Britney Spears nun zum dritten Mal. Die Scheidungspapiere sind zwar noch nicht eingereicht, aber es heißt, dass dies eher früher als später geschehen soll. Keiner der beiden hat sich bisher zu der Trennung geäußert.

Auf Instagram berichtete Spears am heutigen Donnerstag (17. August) über Glücksgefühle vor der Anschaffung eines Pferdes: „Kaufe bald ein Pferd 🐴 !!! So viele Möglichkeiten es ist irgendwie schwer !!! Ein Pferd namens Sophie und ein anderes namens Roar 🐎 ??? Ich kann mich nicht entscheiden 🙈 !!! Soll ich mich der Kameradschaft anschließen und einen rosa Cowboyhut aufsetzen 😜 ?? Wie auch immer, ich denke, ich habe meinen Sweet Spot mit Roar gefunden 😘 !!!“