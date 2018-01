Auch, wenn viele sich am Abend des 7. Januar die Golden Globes angeschaut haben, gab es eine würdige Alternative, obgleich im US-TV. Auf FOX konnte man sich das Cameo von Ed Sheeran in den „Simpsons“ anschauen. Die Folge war eine Parodie des oscarprämierten Films „La La Land“.

Der Titel: „Haw-Haw Land“, eine wunderbare Mischung des Originaltitels und der bekannten Lache des Schulschlägers Nelson, welcher in dieser Folge auch eine bedeutende Rolle spielt.

Zusammen mit dem von Ed Sheeran gesprochenen Brendan Beiderbecke, einem rothaarigen, arroganten Jazz-Pianist, kämpft er – wieder mal –um die Liebe von Lisa Simpson.

Bart Simpson enthält sich des musikalischen Dramas, doch kocht er sich einfach sein eigenes: Er entdeckt in dieser Folge seine Liebe zur Chemie und mischt Lehrern seine Kreationen unter.

Hier ein paar Clips aus der Folge:

here's the clips of Ed on the Simpsons 1/4 pic.twitter.com/XMoIUL9S9c

— Ryan (@RyanR1211) January 8, 2018