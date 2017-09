Auch in diesem Jahr wurden beim Reeperbahn Festival die „Helga!“-Awards verliehen. Das von ROLLING STONE präsentierte „A Summer's Tale“ erhielt gleich zwei Auszeichnungen

Es gibt keine Schuld, aber es gibt eine Buße: In seinen Songs beschwört Nick Cave die Intensität des Lebens am Abgrund. Notizen zu einem romantischen Existenzialisten

Bob Dylan: Neues „Bootleg Series“-Boxset erkundet Gospel-Phase

„Bob Dylan - Trouble No More - The Bootleg Series Vol. 13 (1979-1981)“ enthält Lieder aus jener Zeit, als sich Bob Dylan intensiv mit christlichen Themen auseinandersetzte.