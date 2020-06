Joko und Klaas bekamen von ProSieben 15 Minuten persönliche Sendezeit und nutzten diese, um bei der Konkurrenz RTL einzuschalten – ganz legal war das Ganze mit Sicherheit nicht.

Am Dienstag gewannen das Entertainer-Duo Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf in einem TV-Duell gegen ProSieben 15 Minuten persönliche Sendezeit. Was sie damit allerdings anstellen würden, damit rechnete niemand. Bereits letztes Jahr war Joko und Klaas von ProSieben dieselbe „Ehre“ widerfahren. Damals nutzen sie noch ihre Viertelstunde für den guten Zweck, indem sie sich für diverse soziale Projekte engagierten. Dieses Jahr sah die Sache allerdings schon etwas anders aus. So ließen sich die beiden am Mittwochabend dabei filmen, wie sie die zeitgleich laufende Sondersendung zur Coronakrise des konkurrierenden Fernsehsendesr RTL ansahen und diese in typischer Joko-und-Klaas-Manier kommentierten. Zuschauer konnten das Nachrichtenformat ebenfalls…