Foo Fighters: Dave Grohl schockt Fans mit fieser Beinbruch-Nummer

Am Dienstag (05. Juni) traten die Foo Fighters im Rahmen ihrer Welttournee in Göteborg in Schweden auf. Anhänger der Band aus dem skandinavischen Land erinnern sich nicht unbedingt mit guten Gefühlen an den letzten Gig der Band in der Stadt. Brach sich Dave Grohl doch vor drei Jahren hier das Bein. Tapfer wie der 49-Jährige ist, spielte er das Konzert dennoch zu Ende. Und bekam die Quittung danach serviert.

Weiterlesen Foo Fighters holen Kiddie ans Schlagzeug – der will dann nicht mehr gehen Wer einmal mit Dave Grohl auf der Bühne steht, macht nur ungern Platz: Der achtjährige Little Fonzie spielte einfach weiter Schlagzeug. Eine ganze Tour lang sah man den Sänger der Foo Fighters nur noch mit Gips und in einer Art Thron sitzen, auf dem er spielte und sang. Am Dienstag schien sich das Unglück nun auf verhängnisvolle Weise zu wiederholen. Als die Band die Bühne betrat, schien es, als sei Grohl über die Plattform gelaufen und direkt von der Gangway gestürzt. Es stellte sich jedoch heraus, dass es zum Glück ein Stuntman und Double war. Grohl tauchte erst kurze Zeit später neben Drummer Taylor Hawkins auf.

Ein Gag, den ihm viele Stadionbesucher im ersten Augenblick übel genommen haben dürften – bevor sie erleichtert über den gelungenen, aber fiesen Gag lachen konnten. In den ersten Reihen erkannten die meisten natürlich sofort, dass es sich nicht um den echten Grohl handelte.

Was ist mit Dave Grohls Stimme?

Viel mehr Sorge hatten die meisten Anhänger der Foo Fighters wohl eher um Grohls Stimme. Beim „Rock am Ring“-Auftritt der Band am vergangenen Wochenende krächzte der Sänger noch ganz schön vor sich hin. Doch Besserung scheint in Sicht zu sein.

So ist auch der Gig am kommenden Sonntag (10. Juni) in Hamburg keinesfalls gefährdet. Hier finden Sie alle Infos zum Konzert, zum Einlass und zur Sicherheit.

Weiterlesen