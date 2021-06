Am vergangenen Dienstag (15. Juni) spielten die Foo Fighters in der kalifornischen Kleinstadt Agoura Hills eines der ersten Live-Konzerte vor einem vollständig geimpften Publikum. Auch wenn außerhalb der Konzerthalle eine Gruppe von Impfgegner*innen demonstrierten und der Band Impfpropaganda vorwarfen, präsentierten die Foo Fighters ein ausgelassenes Set aus 23 Songs – inklusive einem Queen-Cover.

Neben vielen neuen Lieder überraschten die Foo Fighters das 600-Personenpublikum mit einer Coverversion des Queen-Songs „Somebody To Love“ aus dem Jahr 1976. Doch hierfür übernahm nicht Dave Grohl den Gesang. Für das Queen-Cover kam diesmal Taylor Hawkins hinter seinem Schlagzeug hervor.

Sehen Sie hier die „Somebody To Love“-Performance an

Mit dem Konzert spielten die Foo Fighters nicht nur ihre erste richtige Show seit fast zwei Jahren, die Musiker feierten gleichzeitig das Live-Debüt ihres im Februar 2021 erschienen Studioalbums „Medicine At Midnight.“ Der Gig fand am ersten Tag statt, an dem Kalifornien offiziell für Geimpfte wieder alle Einrichtungen geöffnet wurden.

Am kommenden Sonntag (20. Juni) werden die Foo Fighters außerdem im Madison Square Garden in New York City spielen. Es ist die erste Arena-Show, die seit der coronabedingten Schließungen in New York stattfindet. Gleichzeitig geben die Foo Fighters damit den Auftakt zu ihrer bevorstehenden Jubiläumstour zum 25-jährigen Bandbestehen.