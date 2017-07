Es ist manchmal wirklich nicht leicht, ein Film- oder Serienfan zu sein, denn: Die Auswahl an zu nutzenden, aber exklusive Inhalte anbietenden Plattformen wird immer größer. Während Netflix hochwertig produzierte Serien im Angebot hat, setzt Amazon Prime Video eher auf Filme – diese sind wiederum nicht immer kostenlos. Auf den Bezahlsender Sky greifen dennoch vergleichsweise wenige Nutzer zurück, auch wenn dieser mit „Sky Go“ inzwischen ebenfalls ein Streamingportal anbietet.

Zahlen!

Weiterlesen Ed Sheeran: Regisseur von „Game Of Thrones“ lobt seinen Auftritt und nimmt ihn in Schutz Die Fangemeinde hat gespalten auf den Gastauftritt von Ed Sheeran in der ersten Episode von „Game Of Thrones“, Staffel 7, reagiert. Einen prominenten Unterstützer hat der Musiker dennoch. Womit Sky in den vergangenen Jahren – abgesehen vom Sportprogramm – wohl am meisten Zuschauer angezogen hat, dürfte die Exklusivausstrahlung der Top-Serie „Game of Thrones“ gewesen sein: Im Free-TV waren die Episoden wenn überhaupt erst lange nach ihrer Erstausstrahlung zu sehen. Manche, die kein Geld für Pay-TV ausgeben wollen, greifen auf illegale Lösungen zurück: Online-Streamingportale wie kinox.to sind zeitweise wohl die besten Freunde vieler Serienjunkies.

Die Lösung: Amazon oder iTunes

Ffür alle „Game of Thrones“-Fans gibt es nun eine gute Nachricht: Sowohl Amazon Video als auch der Apple-eigene iTunes-Store bieten die einzelnen Folgen der siebten Staffel nach Ausstrahlung zum Download an.

Nicht kostenlos, aber erlaubt