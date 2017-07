Erste Episode von „Game Of Thrones“ Staffel 7 zwingt Server in die Knie

Weiterlesen Ed Sheeran: Umstrittener Gastauftritt bei „Game Of Thrones“, Staffel 7 Seit die Serienschöpfer David Benioff and Dan Weiss eine Gastrolle des Superstars ankündigten, herrschte Rätselraten über Sheerans Auftritt. Nun ist Schluss damit. „Game Of Thrones“ feierte in den USA den Auftakt zur brandneuen Staffel 7. Mit dabei war also Ed Sheeran – in einer Rolle, die nicht bei allen Fans gut ankam. Das Interesse an „Game Of Thrones“ ist ungebrochen. Zum Auftakt von Staffel 7 schalteten, laut „Variety“, in Amerika gleich 10,1 Millionen Zuschauer live ein. Gute 6,1 Millionen Menschen kurz darauf. Das brachte zwar einen fetten Zuschauerrekord – aber auch die Technik an ihre Grenzen.

„Game Of Thrones“ Staffel 7 – eine Rekordfolge

Bei der ersten Folge von Staffel 6 schalteten nur halb so viele Zuschauer ein. Auch auf Twitter ging es heiß her. 2,4 Millionen Tweets wurden abgesetzt, was ebenfalls ein Rekord ist. Am häufigsten wurden „Winter is here“, „Winter is coming“, „The North remembers“, „Leave one wolf alive, the sheep will never be safe“ und „Shall we begin?“ getwittert.

Auch in Deutschland gab es am Montag (17.07.) Probleme. Fans, die sich noch kein „Sky Ticket“ geholt hatten, mussten bis zu drei Stunden warten, um streamen zu können. Hier haben wir zusammengefasst, wie Sie die neuen Folgen der Serie in Deutschland sehen können.