„Game of Thrones“ wird „noch größer“ – Emilia Clarke verspricht Spektakel für restliche Episoden

Noch bevor die erste Minute der Handlung der finalen Staffel von „Game of Thrones“ zu sehen war, zeigt das Opening Theme, worum es gehen wird.

„Game of Thrones“ ist nach mehr als 1,5 Jahren zurück auf dem Bildschirm. Die erste Folge - mit dem nüchterten wie klaren Titel „Winterfell“ - beeindruckte die gespannten Fans allerdings zunächst nicht mit Schlachtankündigungen oder überraschenden Todesfällen. Vielmehr öffnete die Fantasy-Serie mit einem brandneuen Vorspann, der die bislang geliebte Verkleinerung der „Game of Thrones“-Welt auf einige wenige Pointen zusammenführt. Klare Sache: Die ausgesprochen düster gehaltenen Klötzchen-Bilder symbolisieren, dass die letzte Season einer anderen Mechanik folgt (und dass nicht nur aufgrund der Länge der Folgen und der angekündigten epischen Schlacht). Natürlich landet am Ende alles beim Eisernen Thron, der sich aus…