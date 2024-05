In einem kurzen TikTok-Clip auf dem offiziellen Abba-Kanal ist eine Frauenstimme zu hören: „Okay Leute, da sind wir wieder. Habt ihr uns vermisst? Weil wir euch vermisst haben“. Am morgigen Samstag (11. Mai 2204) findet in Malmö der Eurovision Song Contest statt. Für die schwedischen Musiker markiert das Event auch ein Jubiläum. Vor 50 Jahren gewannen Benny Andersson, Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus und Frida Lyngstad im englischen Brighton mit „Waterloo“ den ESC. Auf dem TikTok-Kanal prangt nun auch der Hashtag „#Eurovision“. Uiuiuiuiui.

Wie groß stehen die Chancen auf ein Comeback, und wie könnte das überhaupt aussehen? Den einzigen Live-Auftritt der Band seit dem „Voyage“-Studioalbum von 2021 gab es bei Thommys „Wetten, dass ..?“, und damals traten auch nur Benny und Björn auf, gemeinsam mit Helene Fischer – ehrlich gesagt ein Auftritt zum Vergessen. „SOS“ klang schief; Agnetha und Frida werden schon gewusst haben, warum sie niemals mehr als Sängerinnen auftreten wollen. Stattdessen lassen sie in London ja die Abbatare für sie performen – jungen Versionen ihrer selbst, nachempfunden den Disco-Abbas aus dem Jahr 1979.

Also: Abba beim ESC … wie sieht’s denn jetzt aus?

ABBA werden offenkundig keinen Auftritt beim Eurovision Song Contest in Schweden im nächsten Jahr hinlegen. Daran hat sich nichts geändert. Björn Ulvaeus und Benny Andersson haben ausgeschlossen, beim Wettbewerb dabei zu sein, geschweige denn performen zu wollen. Es gebe „keine Chance“, untermauerte Andersson seinen Standpunkt in einem Interview. Mit einem Kurzinterview zumindest wäre eventuell zu rechnen gewesen. Damit würde Schwedens erfolgreichster Musik-Export auch niemandem die Show stehlen.

„Ich will nicht. Und, wenn ich nicht will, dann wollen die anderen auch nicht. So ist das bei uns vieren. Wenn jemand ‚Nein‘ sagt, dann heißt das auch ‚Nein’“, sagte Andersson allerdings in einem „BBC“-Gespräch. „Wir können 50 Jahre ABBA feiern, ohne auf der Bühne zu stehen“, fügte Ulvaeus hinzu. Agnetha Fältskog und Anni-Frid Lyngstad äußerten sich jedoch nicht zu einem möglichen Erscheinen beim Event. Was jedoch noch lange nicht heißen muss, dass die beiden Damen solo in Malmö zu sehen sind. Sie sind sehr öffentlichkeitsscheu, auch, wenn zum Beispiel Fältskog sich äußerst gerne an ihre Abba-Erlebnisse erinnert.