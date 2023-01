Golden Globes 2023: „Naatu Naatu“ setzt sich als bester Filmsong gegen Rihanna, Taylor Swift und Lady Gaga durch

Foto: NBC via Getty Images, Rich Polk/NBC. All rights reserved.

Überraschung bei den Golden Globes 2023, die am Abend des 10. Januars in Beverly Hills verliehen wurden: In der Kategorie „Best Original Song In A Motion Picture“ gewann das Lied „Naatu Naatu“ aus dem Film „RRR“ von Kala Bhairava, M. M. Keeravani und Rahul Sipligunj. „Naatu Naatu“ wird in der Sprache Telugu gesungen, die vorrangig im Süden Indiens gesprochen wird. Sie ist mit rund 81 Millionen Sprecher*innen nach Hindi, Bengali und Marathi die viertmeistgesprochene Sprache des Landes.

„RRR“ ist ein indischer, über dreistündiger Actionfilm von S. S. Rajamouli. Er kam im März 2022 in die Kinos und ist auf Netflix im Stream zu sehen.

Hört und seht den Song hier im Stream:

Als Überraschung gilt der Gewinn bei den Golden Globes nicht nur, weil es sich um einen indischen Song handelt, sondern wegen der hochkarätigen Konkurrenz, die das Nachsehen hatte: Nominiert waren in der Kategorie außerdem Taylor Swift für „Carolina“ aus dem Film „Where the Crawdads Sing“, Lady Gaga und BloodPop für „Hold My Hand aus Top Gun: Maverick“, Rihanna mit ihrem Comeback-Song „Lift Me Up“ aus „Black Panther: Wakanda Forever“ sowie Roeben Katz und Guillermo del Toro für „Ciao Papa“ aus Guillermo del Toros „Pinocchio“.

Keeravani nahm den Preis von „Wednesday“-Schauspielerin Jenna Ortega entgegen. Er sagte: „Ich bin überwältigt von diesem großartigen Moment. Dieser Preis gehört eigentlich jemand anderem. Ich plante nie, diese Worte zu sagen, falls ich jemals einen Preis wie den hier überreicht bekomm, aber leider muss ich die Tradition wiederholen, weil ich meine Worte so meine.“ Danach dankte er dem Regisseur, dem Songtexter und weiteren Beteiligten.

