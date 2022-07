Guns N‘ Roses: Glasgow abgesagt – Donnerstag soll München stattfinden

Guns N‘ Roses sagten am Montag (4. Juli 2022) ihren für den Dienstagabend geplanten Auftritt im schottischen Glasgow aufgrund gesundheitlicher Probleme ab. Bisher gibt es keine weiteren Informationen, wen im GN’R-Camp aus welchen Gründen es getroffen hat.

Als Nächstes steht am Donnerstag (8. Juli) der Tourstopp in München an. Bislang gibt es keine Info, dass der Auftritt NICHT stattfinden wird.

Stellungnahme der Band

In einem Statement, das Guns N‘ Roses auf Instagram veröffentlichten, heißt es:

„Leider werden GN’R aufgrund von Krankheit und ärztlichem Rat nicht in der Lage sein, morgen, am 5. Juli 2022, in Glasgow aufzutreten. Wir arbeiten an einem neuen Termin für diese Show, also haltet bitte eure Tickets bereit und wartet auf ein weiteres Update. Wir danken euch für euer Verständnis und eure Geduld.“

Sadly, due to illness and medical advice, GN’R will not be able to perform in Glasgow, tomorrow 5-July-2022. We are working on rescheduling options for this show so please hold onto your tickets and wait for a further update. We appreciate your understanding and patience. pic.twitter.com/jvNl1Sc5yO — Guns N‘ Roses (@gunsnroses) July 5, 2022

Carrie Underwood als Überraschungsgast in London

Carrie Underwood begleitete die Band am vergangenen Samstag (2. Juli 2022) bei ihren Songs „Sweet Child O‘ Mine“ und „Paradise City“. GN’R spielten am Freitag und Samstag zwei Shows im Stadion der Tottenham Hotspurs in London. Underwood war in Großbritannien, um ihr neuntes Studioalbum „Denim & Rhinestones“ zu promoten, das am 10. Juni erscheint. Es ist der Nachfolger ihres Gospel-Projekts „My Savior“ von 2021.

Guns n’ Roses live

5.7.2022 (Di) – GLASGOW (SCO), Glasgow Green

8.7.2022 (Fr) – MÜNCHEN, Olympiastadion

10.7.2022 (So) – MAILAND (ITA), San Siro

13.7.2022 (Mi) – WIEN (AT), Ernst Happel Stadion

15.7.2022 (Fr) – HANNOVER, HDI Arena