Guns N’Roses: Aus diesem rührenden Grund fehlt Gilby Clarke bei der Reunion

Guns N'Roses treten in Kuala Lumpur in unmittelbarer Nähe zu einem Wildpark auf – die Lautstärke der Band könnte die Tiere traumatisieren.

Am 14. November treten Guns N' Roses im Rahmen ihrer „Not In This Lifetime“-Tour in Kuala Lumpur, der Hauptstadt Malaysias auf. Die Band um Axl Rose und Slash wird Fans sicherlich mit entsprechender Lautstärke begeistern. Das scheint jedoch für einige Einheimische ein Problem zu sein. Direkt neben dem Themenpark, wo die Musiker auftreten werden, befindet sich ein Wildpark mit 150 unterschiedlichen Tierarten. So fürchten Tierschützer, dass die Lautstärke der Show einen negativen Einfluss auf das Wohlbefinden der Tiere haben wird. So hat die Organisation „Friends of the Orangutans“ einen Brief an den Guns-N-Roses-Manager Fernando Lebeis verfasst. Zwar befänden sich fast…