Harry Styles live in Düsseldorf: Tickets, Anfahrt, Zeitplan, Wetter, Setlist

Foto: Getty Images for The Recording A, Kevin Winter. All rights reserved.

Harry Styles ist aktuell mit seinem Bühnenprogramm „Love On Tour“ durch Europa unterwegs. Am 27. und 28. Juni finden im Rahmen der Tour zwei Konzerte in der Düsseldorfer Merkur Spiel-Arena statt. In diesem Artikel erfahrt ihr alles, was es zu den beiden Shows wissen müsst.

Tickets

Auf Ticketmaster und Eventim sind nach aktuellem Stand (26. Juni, 10 Uhr) vereinzelt noch Tickets für die beiden Konzerte verfügbar. Für den ersten Gig könnt ihr im Fan-Resale sogar noch eine Karte für den Front-of-Stage-Bereich ergattern – eine kostet dort rund 275 Euro. Für den 28. Juni sind diese Plätze allerdings restlos ausgebucht. Standard-Tickets starten ab 73 Euro. Logen-Plätze sind bei Ticketmaster ausverkauft, bei Eventim gibt es noch wenige. 350 Euro müsst ihr dafür mindestens auf den Tisch legen. Ebenfalls noch erhältlich: Das Club-Ticket für circa 250 Euro. Darin enthalten sind unter anderem der Zugang zu einem separaten VIP-Zugang, Business-Seat-Plätze und Getränke im Ausschank.

Anfahrt

Mit dem Auto

Auf der Website der Merkur Spiel-Arena wird darauf hingewiesen, dass die Arena in der ganzen Stadt gut ausgeschildert ist. Parken könnt ihr auf den gebührenpflichtigen Parkplätzen des Stadions, von denen 20.000 verfügbar sind. Von den jeweiligen Parkplätzen beträgt der Gehweg zur Arena dann noch 20 Minuten. Die Adresse lautet Arena-Straße 1, 40474 Düsseldorf.

Mit dem ÖPNV

Für Veranstaltungstage stellt die Rheinbahn die U-Bahn-Linie U78 zur Verfügung, die Besucher:innen direkt vom Düsseldorfer Hauptbahnhof zur Arena fährt. Die Haltestelle heißt MERKUR SPIEL-ARENA/Messe-Nord. Nach dem Konzert fahren diese Züge in erhöhtem Takt von der Haltestelle ab. In den meisten Fällen gelten Tickets für Veranstaltungen in der Merkur Spiel-Arena gleichzeitig als Fahrkarte für den öffentlichen Nahverkehr der Stadt Düsseldorf. Das entsprechende Logo ist dann auf das Ticket gedruckt.

Zeitplan

Ein genauer Zeitplan wurde für die Harry-Styles-Konzerte in Düsseldorf nicht bekanntgegeben, lediglich der Beginn um 19.30 Uhr ist festgesetzt. Es ist davon auszugehen, dass mit dem Einlass circa zwei Stunden vor Veranstaltungsbeginn, also 17.30 Uhr, begonnen wird. Das britische Indie-Rock-Duo Wet Leg eröffnet die Show, danach kommt Harry Styles auf die Bühne.

Setlist

Eine offizielle Setlist zu „Love On Tour“ gibt es zwar nicht, allerdings kann auf der Plattform „Setlist.fm“ eingesehen werden, welche Songs der 29-Jährige bei früheren Gigs der Tournee performt hat. Beim jüngsten Tourstopp in Belgien waren das die folgenden Tracks:

Daydreaming

Golden

Adore You

Keep Driving

Daylight

She

Matilda

Satellite

Late Night Talking

Cinema

Music for a Sushi Restaurant

Treat People With Kindness

What Makes You Beautiful (Song von One Direction)

Happy Birthday to You (Mildred J. & Patty Hill Cover)

Grapejuice

Watermelon Sugar

Fine Line

Sign of the Times

As It Was

Wetter

Für die beiden Düsseldorf-Konzerte von Harry Styles ist mit mildem Wetter zu rechnen. Rund 20 Grad sind zur Zeit der Shows vorausgesagt. Bis 23 Uhr kann es auf rund 17 Grad abkühlen.