Helene Fischer: Konzert nach Verletzung abgebrochen

Helene Fischer hat sich bei ihrem Konzert in Hannover am Sonntag (18. Juni) eine Verletzung zugezogen. Die Show musste daraufhin abgebrochen werden. „Ich bin jetzt erstmal weg meine Lieben“, sagte die 38-Jährige bevor sie die Bühne verlies. „Alles in Ordnung!“, versicherte sie ihren Fans. Die Schlägersängerin hing für eine ihrer artistischen Einlagen vom Trapez. Als sie sich fallen ließ, um von ihren Partner gefangen zu werden, schlug sie mit dem Kopf gegen das Turngerät. Fischer brachte der Unfall zunächst nicht aus dem Konzept und sang ihr Lied weiter.

Helene Fischer hat sich beim Konzert in Hannover gerade schwer am Trapez verletzt🥺 Konzert wurde abgebrochen und wird verständlicherweise nicht fortgesetzt – und sie macht einfach weiter obwohl sie ein Loch in der Stirn hat…gute Besserung pic.twitter.com/Pbp36STDMO — ronie🧣this is me trying (@2021LoveStory) June 18, 2023

Erst im März hatte sich die Künstlerin bei Proben eine Rippenfraktur zugezogen, weswegen sie ihre Tour verschieben musste. „Ich habe wirklich alles versucht, um die Verletzung zu verdrängen, aber die akuten Schmerzen und der dringende ärztliche Rat, meinen Körper zu schonen, zwingen mich zu dieser für mich schweren Entscheidung“, so Helene Fischer damals in einem persönlichen Statement an ihre Fans.

Das Konzert am Sonntag war das Letzte aus einer Reihe von Shows in der ZAG-Arena in Hannover. Ihre Tour, die in Kooperation mit dem „Cirque du Soleil“ veranstaltet wird, geht am 25. August in der Kölner Lanxess Arena weiter, wo sie bis zum 30. gastieren wird. Die nächsten Deutschland-Shows stehen dann erst im September, beziehungsweise Oktober an, wenn Helene Fischer vom 26. September bis zum 1. Oktober in der Münchner Olympiahalle auftritt. Die letzte Konzert-Reihe wird in Frankfurt stattfinden, und zwar vom 3. bis zum 8. Oktober in der Festhalle. Die anstehenden Tour-Termine seien laut Live Nation von der Verletzung nicht betroffen.