Hendrix-Style: Neil Young schreddert den „Star-Spangled Banner“

Foto: Redferns, Gus Stewart. All rights reserved.

Neil Young 2019 in London.

Raue E-Gitarren-Töne, eine funkelnde Diskokugel und eine Kriegsversehrte Flagge: Neil Young performt in seinem neuen Video die amerikanische Nationalhymne „The Star-Spangled Banner“. „Stand for Peace“ heißt das Musikvideo des kanadischen Künstlers, bei welchem seine Frau Daryl Hannah Regie geführt hat. Die verzerrten Sounds erinnern an Jimi Hendrix‘ legendäre Nationalhymnen-Performance von 1969.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Empfehlung der Redaktion Neil Young: X-Boykott nach antisemitischen Tweet

Neil Young boykottiert Twitter

Am 19. November teilte Neil Young auf seiner Website mit, sich aus Protest gegen X-Besitzer Elon Musk von der Plattform zurückzuziehen. Der Grund dafür ist ein antisemitischer Tweet, den Musk durch einen Kommentar unterstütze. Zum Rückzug veröffentlichte der Musiker ein Statement auf seiner Webseite. Darin verurteilt er X scharf und adressiert den aktuellen Konflikt zwischen Israel und den Hamas: „Für unsere vielen palästinensischen Freunde und unsere vielen jüdischen Freunde gilt es, in der Gegenwart neu anzufangen und unsere schrecklichen Verbindungen zur Vergangenheit zu lösen. So schlimm sie auch sind, sie müssen vergessen werden. Damit wir die Freiheit haben, im Leben gemeinsam weiterzugehen, die ganze Menschheit, die sich darauf konzentriert, unseren Planeten für zukünftige Generationen aller Menschen zu retten.“

Mit den eingeblendeten Worten „Be Brave“ und „Stand for Peace“ vermittelt Young nun seine Friedensbotschaft.