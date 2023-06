Hollywood Vampires in Berlin: Setlist, Tickets, Anfahrt & Wetter

Foto: Getty Images for NARAS, Kevork Djansezian. All rights reserved.

Die Hollywood Vampires kommen am 28. Juni nach Berlin. Auf der Freilichtbühne der Zitadelle Spandau wird die Band rund um Alice Cooper, Johnny Depp und Joe Perry am Mittwoch ein Open-Air-Konzert spielen. Es folgt auf die Konzerte in Oberhausen, München und Hamburg. Weitere Deutschland-Termine stehen am 30. Juni in Mainz sowie am 15. Juli in Stuttgart an.

Mit im Gepäck haben die Musiker neben den Coverstücken aus dem ersten Album „Hollywood Vampires“ (2015), auch eigene Songs ihrer aktuellen Platte „Rise“ von 2019. Als Vorband haben die Hollywood Vampires die Alternative-Metal-Band Those Damn Crowns mit im Programm. Das Konzert beginnt um 19:00 Uhr. Der Einlass startet um 17:30 Uhr.

Setlist:

I Want My Now Raise the Dead I’m Eighteen (Alice Cooper cover) Five to One / Break On Through (to the Other Side) (The Doors cover) The Boogieman Surprise My Dead Drunk Friends You Can’t Put Your Arms Round a Memory (Johnny Thunders cover) Baba O’Riley (The Who cover) Who’s Laughing Now People Who Died (The Jim Carroll Band cover) The Jack (AC/DC cover) As Bad as I Am „Heroes“ (David Bowie cover) Jeff Beck Tribute Bright Light Fright (Aerosmith cover) The Death and Resurrection Show (Killing Joke cover) Walk This Way (Aerosmith cover) The Train Kept A-Rollin‘ (Tiny Bradshaw cover) School’s Out Another Brick in the Wall

Tickets:

Tickets für das Konzert für Hollywood Vampires in der Zitadelle Spandau gibt es bei Eventim für 88,50 Euro. Auch an der Abendkasse wird es voraussichtlich noch Eintrittskarten geben.

Anfahrt:

Zitadelle Spandau

Am Juliusturm 64

13599 Berlin

Die Zitadelle Spandau befindet sich außerhalb der Berliner Umweltzone. Kostenpflichtige PKW-Parkplätze stehen rund um das Gelände zur Verfügung.

Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erreicht man die Freilichtbühne am besten mit der U-Bahn der Line U7 oder mit dem Bus X33, mit denen man jeweils bis zur Station „Zitadelle“ fährt. Mit der S-Bahn der Linien S3 sowie S9 fahren Konzertbesucher bis zum Bahnhof Spandau und steigen dort in die U-Bahn bzw. den Bus um. Von dort aus besteht ebenfalls der Anschluss zum Fern- und Regionalverkehr.

Wetter:

Am Mittwoch (28. Juni) wird es in Berlin bewölkt. Die Abendtemperatur beträgt voraussichtlich 22 Grad Celsius. Es besteht eine hohe Regenwahrscheinlichkeit, weshalb Konzertbesucher am besten ein Regencape einpacken sollten. Nachts kühlt es auf knapp 18 Grad ab.