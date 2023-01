„If These Walls Could Sing“: Mary McCartney über ihre Abbey-Road-Doku

Foto: Dave Benett/Getty Images for Dis, David M. Benett. All rights reserved.

Mary McCartney mit ihren Vater Paul und Elton John bei der Premiere von „If These Walls Could Sing“ in London, Dezember 2022

Die Abbey Road Studios in London sind ein Mekka für Musikfans. In dem Aufnahmestudio wurden unzählige Hits produziert und aufgenommen. Die Beatles verewigten es mit „Abbey Road“ in der Pop-Geschichte. Das Cover der Platte zeigt die vier Musiker, wie sie über den Zebrastreifen vor dem Studio laufen. Es ist längst ein ikonisches Bild. Inzwischen kommen die Menschen nach London, um das legendäre Foto nachzustellen. Auch Musiker*innen und Bands kommen ins Studio, in der Hoffnung, dass sie mit ihren Aufnahmen vor Ort in die Fußstapfen ihrer Vorbilder treten können.