IMA-Gewinnerin SOUND: Anna Calvi

ROLLING STONE gewinnt Emmy-, Tony- und Grammy-Preisträger Billy Porter als Moderator für den International Music Award am 22. November 2019 in der Berliner Verti Music Hall.

Schauspieler, Sänger, Regisseur, Komponist, Dramatiker und Fashion-Ikone: Billy Porter übernimmt die Moderation des diesjährigen INTERNATIONAL MUSIC AWARD. Billy Porter beeindruckt nicht nur mit seinen unverwechselbaren Red-Carpet-Outfits auf der Met Gala und den Academy Awards. Er ist vor allem aus Ryan Murphys Erfolgsserien „American Horror Story’’ und „Pose’’ bekannt und wurde für letztere bei den diesjährigen Emmy Awards als „Outstanding Drama Actor’’ ausgezeichnet. Des Weiteren war er in Filmen und Serien zu sehen wie „American Horror Story: Apocalypse“, „The Get Down“, „The Humbling“ und „The Broken Hearts Club“. Seine Karriere startete Billy Porter als Theaterschauspieler am Broadway. Für die Rolle der…