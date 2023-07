Wacken 2023: Hier gibt es das Open Air im Live-Stream zu sehen

Vom 2. bis 5. August findet zum 32. Mal das Wacken Festival in Wacken in Schleswig-Holstein statt. Erstmalig wird das Open Air auf vier Tage ausgeweitet – Headliner sind dabei Iron Maiden, Doro Pesch und Megadeth. Das Festival ist bereits ausverkauft, aber es wird die Möglichkeit geben, die Konzerte allesamt im kostenlosen Live-Stream von MagentaMusik anzuschauen.

Empfehlung der Redaktion Wacken Open Air 2022 ohne Till Lindemann, Death SS und Angel Witch

Via Live-Stream beim Wacken mitfeiern

Zum Live-Stream des Festivals geht es hier entlang.

Was einen erwartet: Während der Festival-Tage sollen insgesamt 180 Bands und Solo-Künstler:innen aus über 30 Ländern auftreten. Bereits am ersten Tag (2. August) wird die Metal-Legende Doro Pesch ihr 40-jähriges Bühnenjubiläum beim Wacken zelebrieren.

Am Donnerstag (3. August) sollen Helloween die Faster-Stage aufheizen und ein Tag später Iron Maiden auf der Harder-Stage das Wochenende eröffnen. Am Samstag dürfen sich die Metal-Fans außerdem auf Heaven Shall Burn auf der Faster-Bühne freuen. Auch Megadeth, Wardruna und The Dropkick Murphys sind beim Wacken 2023 mit von der Partie. Zum gesamten Line-up gelangt ihr hier.

Seit 1990 gilt Wacken als das Metal-Festival des Jahres, für das mehr als 85.000 Besucher:innen jährlich nach Schleswig-Holstein fahren. Im vergangenen Jahr waren die Headliner-Acts unter anderem Limp Bizkit und Slipknot.