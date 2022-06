Iron Maiden live in Köln 2022: Tickets, Anfahrt und Wetter

Diesen Samstag (2. Juli 2022) spielen Iron Maiden im Rahmen ihrer „Legacy-Of-The-Beast“-Europa-Tour im RheinEnergieSTADION in Köln. Bei uns gibt es alle Infos zu dem Konzert im Überblick.

Bei der Show handelt es sich um den ersten Auftritt der britischen Heavy-Metal-Veteranen in Köln seit den 90ern. Eigentlich war bereits 2020 ein Auftritt in Köln geplant, aufgrund der Corona-Pandemie musste der Termin jedoch verlegt werden.

Iron Maiden

Als Pioniere des Heavy-Metals erzielten Iron Maiden seit den frühen 1980er-Jahren Erfolge. Zu ihren größten Hits zählten „Fear of the Dark“, „Run to the Hills“ und „The Number of the Beast“. Bis 2021 verkaufte die Band weltweit über 200 Millionen Einheiten ihrer Alben und Singles. Außerdem wurden sie mit zahlreichen Auszeichnungen prämiert – darunter vier Grammys für die beste Metal-Darbietung.

Einlass und Konzertbeginn

Der Einlass beginnt um 16 Uhr. Als Vorbands werden um 17:45 Uhr Airbourne und dann Lord of the Lost erwartet. Gegen 20 Uhr dürften dann Iron Maiden erscheinen. Der Abschluss des Konzertes findet ca. um 22:45 Uhr statt.