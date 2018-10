Jetzt hören: bisher unveröffentlichter Outtake von The Cranberries

„Everybody Else Is Doing It, So Why Can’t We?“ hieß das erste Album der Cranberries, das im März 1993 veröffentlicht wurde. Zum 25. Jubiläum wird am 19. Oktober ein Deluxe-Box-Set erscheinen; der Release der Box wurde aufgrund des Tods von Sängerin Dolores O`Riordan auf den Herbst verschoben. Darin befinden sich vier CDs mit Outtakes, B-Seiten, die erste EP der Band und vieles mehr.

Jetzt wurde bereits der bisher unveröffentlichte Outtake „Íosa“ als Stream online gestellt. Auf diesem Track singt Sängerin Dolores O’Riordan auf Irisch – es ist die einzige Aufnahme der Band in ihrer Muttersprache. Der Titel „Íosa“ bedeutet „Jesus“.

Die Stimme von Sängerin Dolores O`Riordan wird auch auf dem letzten Album der Cranberries zu hören sein, das 2019 erscheint.