John Cale: „Noise Of You“

John Cale hat mit „Noise Of You“ eine weitere Single aus seinem neuen Album „Mercy“ veröffentlicht. Sie folgt auf die zwei bisherigen Veröffentlichungen „Night Crawling“ und „Story Of Blood“.

„Noise Of You“ erscheint zusammen mit einem Musikvideo, bei dem Pepe Ginsberg Regie geführt hat. Das Video wurde in New York an Orten gedreht, die für Cales Karriere von Bedeutung waren. Der 80-Jährige stammt ursprünglich aus Wales, später zog er nach New York und gründete die Gruppe The Velvet Underground.

Sein neues Album „Mercy“ erscheint am 20. Januar. Es ist sein 17. Studioalbum. Zuletzt veröffentlichte er die Platte „M:FANS“ im Jahr 2016. Im Februar beginnt er seine Europa-Tour und gibt sechs Konzerte in Deutschland.