Jon Bon Jovi ist unsicher, ob er jemals wieder auf Tour gehen kann

Die Live-Zukunft von Bon Jovi liegt im Ungewissen. Sie hängt mehr oder minder ab von der Gesundheit ihres Sängers. Das bestätigte nun Jon Bon Jovi in einem Interview mit dem US-Radiosender Mix 104.1 Boston.

„Ich weiß nichts von einer Tour“, sagte der 62-Jährige in dem Gespräch. „Es ist mein Wunsch, nächstes Jahr eine Tournee zu machen, aber ich erhole mich immer noch von einer großen Operation.“

Im Jahr 2022 unterzog sich Bon Jovi einer Stimmband-Operation. Dieser chirurgische Eingriff sollte seine Stimme helfen, wieder richtig zu funktionieren. Jahrelang hatte der Musiker nur mit großen Problemen singen können. Folgen hat dies in erster Linie für Konzerte, bei der das Stimmorgan anders belastet wird als etwa im Studio.

Für die Band heißt das dann auch, dass alles andere weiterhin möglich ist. So erscheint am 07. Juni mit „Forever“ auch ein neues Album von Bon Jovi. Der Titel deutet zumindest an, dass sich die Musiker ganz gewiss nicht von weltlichen Problemen unterkriegen lassen wollen.

Langsam auf dem Weg der Besserung

„Obwohl ich mich auf dem Weg der Besserung befinde und in der Lage war, mir Zeit zu nehmen und einen Song pro Tag zu machen, als ich die Platte gemacht habe, ist es mein Bedürfnis, mein Wunsch, ja meine Sehnsucht, in der Lage zu sein, monatelang zweieinhalb Stunden pro Nacht an vier Abenden in der Woche zu singen“, erklärte Bon Jovi bezüglich seiner persönlichen Hoffnungen auf eine kommende Tour. „Und so arbeite ich auf dieses Ziel hin.“

In dem Interview bestätigte der Sänger auch, dass es die Chance gegeben hätte, direkt nach U2 im The Sphere in Las Vegas aufzutreten. Doch er habe aufgrund seiner Erholungsphase nach der OP absagen müssen.

„Ich sehe nicht unbedingt, wie ich das hätte durchziehen können“, gestand der Rocker nachdenklich. „Aber ich habe darüber nachgedacht.“ Er verglich seine Stimmprobleme mit denen von Bono, wohl auch, um sich selbst für die Zukunft Mut zu machen. Die Auftritte von U2 fand Bon Jovi „nicht von dieser Welt“.

Bewunderung für U2

„Ich war am Eröffnungsabend dort und natürlich ist das erste, was einem durch den Kopf geht, ‚Wie könnte ich das jetzt machen'“, so der Sänger. „Es war unglaublich. Aber ich dachte mir: ‚Wow, wie viel Zeit würde es brauchen, um das alles hinzubekommen und auch nur etwas zu machen, das wenigstens in die Nähe dieser Shows kommt.“

Vor wenigen Tagen erschien mit „Legendary“ die erste Single der neuen Bon-Jovi-Platte. Die LP fungiert auch als Geschenk an die Fans zum 40. Geburtstag des selbstbetitelten Debütalbums. Am 26. April startet außerdem auf Disney+ die neue Dokumentation „Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story“, in der die Geschichte der Musiker ausführlich erzählt wird.