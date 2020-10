Die Band will verhindern, dass der US-Präsident in Zukunft erneut Songs wie „We Will Rock You“ für Wahlkampfzwecke verwendet.

Donald Trump greift bekanntlich auf ausdrucksstarke Rockmusik zurück, um sich in seinen Wahlkampfkampagnen als besonders stark zu präsentieren. Doch viele Bands sind mit der Verwendung ihrer Musik durch Donald Trump nicht einverstanden und haben dem US-Präsidenten bereits ihren Kampf angesagt. Darunter auch Queen. Die Band hat Trump nun erneut aufgefordert, die Verwendung ihrer Musik zu unterlassen, nachdem dieser kürzlich einen Beitrag auf seinem neuen Social-Media-Account bei dem Tik-Tok-Rivalen „Triller“ veröffentlichte. Der Clip war mit dem 1977 veröffentlichten Hit „We Will Rock You“ unterlegt. Donald Trump schmückte sich mit „We Will Rock You“ und „We Are The Champions“ Queen befinde sich…