Keith Richards gratuliert Mick Jagger mit Video-Botschaft zum 80. Geburtstag

Mick Jagger feierte am 26. Juli seinen 80. Geburtstag. Dazu gratulierte ihm auch sein Rolling-Stones-Kollege Keith Richards.

In einer Video-Botschaft, die über Richards Social-Media-Kanäle geteilt wurde, sitzt der Gitarrist am Klavier und spielt dazu vergnügt eine Melodie. Seine Message dazu: „Mick… mögen wir das noch lange Zeit zueinander sagen können“, spricht er in die Kamera. „Alles Gute, Mick. Hab einen schönen Geburtstag. Ruf mich an, sag mir, wie es ist“, führt er weiter grinsend und mit bis zum Bauchnabel aufgeknöpftem Hemd aus.

Am 18. Dezember 2023 wird dann auch Keith Richards seinen 80. Geburtstag angehen. Kein Wunder also, dass er von seinem Bandkollegen schon einmal einen Vorgeschmack auf die neue Jahreszahl hören möchte.

Keith Richards‘ Geburtstagswünsche an Mick Jagger im Video: