Mick Jagger wird 80: Diese Fotos zeigen ihn ganz privat

Mick Jagger in 80 Jahren. Links als Kind, s.u., 2. von links während eines Interviews, s.u., 3. von links circa 1965, Foto von Keystone Features/Hulton Archive/Getty Images. Rechts: Jagger an einem Strand in Australien, 1965, während einer Tour. Foto von Central Press/Hulton Archive/Getty Images.

Mick Jagger feiert am 26. Juli 2023 seinen 80. Geburtstag. Die Karriere des legendären Mitglieds der Rolling Stones erstreckt sich über mehrere Jahrzehnte und hat die Musikwelt maßgeblich beeinflusst. Es gibt jedoch nur wenige Fotos, die ihn in seinem privaten Leben zeigen. Mick Jagger hat seine Privatsphäre zumeist geschützt und seine persönlichen Momente abseits der Bühne für sich bewahrt. Von den besten Fotos, die es gibt, haben wir hier ein Best-Of erstellt.

Auch privat zeigt sich Jagger übrigens auf Instagram und teilt Einblicke seines Lebens mit seinen 2,8 Millionen Follower:innen (Stand Juli 2023).

Fotogalerie: Mick Jagger in privat – ein Best-Of in Bildern (nicht chronologisch)

Aktuelles über Mick Jagger

Seit etwa zehn Jahren ist Mick Jagger mit Melanie Hamrick liiert, in der Öffentlichkeit wurden sie jedoch selten miteinander gesehen. Kürzlich zeigten sie sich gemeinsam auf einem Event. Im Jahr 2016 Jahre kam ihr gemeinsamer Sohn Deveraux Octavian Basil auf die Welt, womit das Stones-Mitglied zum achten Mal Vater wurde.

Mick Jagger und Melanie Hamrick, eine US-Choreografin, besuchten hier die Eröffnungsvorstellung der Sommersaison 2023 des American Ballet Theatre mit „Like Water For Chocolate“ im Metropolitan Opera House am 22. Juni 2023 in New York City.