Keith Richards: Wenn Mick Jagger einen Song nicht mag, dann singt er ihn „wirklich schlecht“

Keith Richards im Beacon Theatre 2022 in New York City.

Keith Richards erzählt in einem aktuellen Interview, warum zwischen „A Bigger Bang“ (2005) und dem bevorstehenden „Hackney Diamonds“, also der ersten neuen Platte mit eigenem Stones-Material, 18 Jahre vergangen sind. Laut dem Gitarristen liegt es an Mick Jaggers schwankendem Enthusiasmus, wenn man ihm Songs präsentiert, die ihm nicht gefallen.

„Meiner Meinung nach ist das Wichtigste beim Aufnehmen einer Platte, dass der Sänger Lust hat, das Material zu singen“, so Richards gegenüber BBC. „Mick kann einen Song, an dem er nicht interessiert ist, wirklich schlecht machen. Und das ist vielleicht einer der Gründe, warum es 18 Jahre gedauert hat, denn Micks Begeisterungswellen kommen und gehen.“

Den Rolling Stones geht es – was sonst – vor allem an der Authentizität ihrer Musik. Wenn ein Song sich nicht richtig anfühlt, gehen sie laut Richards vorsichtig damit um. Auch möchte die Band die Echtheit ihres Sounds bewahren, weshalb „Hackney Diamonds“ „in erster Linie für Vinyl geschnitten“ wurde.

„Digital ist Spielzeugstadt“, sagt Richards. „Es sind Synthesizer. Und jetzt gibt es KI, die noch oberflächlicher und künstlicher ist. Vinyl bietet das, was wirklich ist, und ich höre es lieber so.“