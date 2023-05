Kings Of Leon live in Berlin: Wetter, Anfahrt, Parken, Tickets 

Kings Of Leon kommen für Live-Auftritte nach Deutschland: Am 31. Mai treten sie live in der Waldbühne Berlin auf. Einlass ist um 16:30 Uhr, Beginn um 18:3o Uhr. Ihre Vorband ist die deutsche Gruppe Giant Rooks. Außerdem spielen sie am 2. Juni als Headliner bei Rock im Park und am 3. Juni bei Rock am Ring.

Kings Of Leon: Tickets für den 31. Mai in der Waldbühne Berlin

Die Ticketpreise variieren zwischen 76 Euro und 99 Euro. Aktuell gibt es noch Tickets.

Wie komme ich zur Waldbühne? Anfahrt und Parken

Die Waldbühnen-Homepage meldet: „Im Umfeld der Waldbühne ist nur in begrenztem Umfang öffentlicher Parkraum vorhanden. Daher empfehlen wir die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Sollten Sie mit dem Auto anreisen so steht Ihnen der gebührenpflichtige Parkplatz P07 zur Verfügung. Nutzen Sie hierzu die Zufahrt über die Passenheimer Straße (abgehend von der Heerstraße). Die Parkplätze P04 und P05 sind als gebührenpflichtige Parkplätze in Ausnahmefällen ebenfalls geöffnet. Weitere Informationen zum Parken finden Sie hier.“

Die Adresse der Waldbühne lautet:

Waldbühne Berlin

im Olympiapark

Glockenturmstraße 1

14053 Berlin

Was darf ich mitnehmen? (Sicherheit) Aus Sicherheitsgründen sowie zur Beschleunigung der Einlasskontrollen dürfen nur folgende Gegenstände auf die Waldbühne Berlin mitgenommen werden: Tasche oder Rucksack bis max. DIN A4 (21,0 cm x 29,7 cm)

ein alkoholfreies Getränk pro Person bis 0,5-Liter-Gefäßgröße im Tetra Pak oder Plastikflasche (PET)

Sitzkissen und Decke Folgende Gegenstände dürfen nicht auf die Waldbühne Berlin mitgenommen werden: Tasche und Rucksack über DIN A4 (21,0 cm x 29,7 cm)

Sperrige Gegenstände jeglicher Art: Koffer, Körbe, Helme, Kinderwagen, Stockschirme, Selfie-Sticks etc.

Speisen und Snacks

Technische Geräte: Notebooks, Tablets, Video-, Foto und Tonaufzeichnungsgeräten, Ausnahme: Mobiltelefone

Wie wird das Wetter?

In Berlin scheint am Tag die Sonne bei blauem Himmel bei Temperaturen von 10 bis 25°C. Nachts ist es bedeckt bei Werten von 12°C. Böen können Geschwindigkeiten zwischen 15 und 23 km/h erreichen. Infos über „wetter.com“.

Was kann ich erwarten, wie ist die Setlist?

Am 28. Mai spielte die Gruppe in Wales. Dort sah die Setlist wie folgt aus:

„Crawl“

„Molly’s Chambers“

„Taper Jean Girl“

„Supersoaker“

„Notion“

„Manhattan“

„Revelry“

„Pyro“

„The Bandit“

„On Call“

„Find Me“

„Closer“

„Milk“

„Red Morning Light“

„Radioactive“

„Fans“

„Back Down South“

„Cold Desert“

„Use Somebody“

„Waste a Moment“

Zugabe:

„The Bucket“

„Knocked Up“

„Sex on Fire“

Aktuelles über Kings Of Leon

Seit ihrem Debüt im Jahr 2003 haben die Mitglieder der Band, also Caleb (Gitarre/Gesang), Nathan (Schlagzeug), Jared (Bass) und Matthew Followill (Gitarre), acht Alben veröffentlicht.

Ihr aktuelles Album ist „When You See Yourself" vom März 2021. Vor vier Wochen erreichten die Kings 1 Milliarde Streams auf Spotify für ihren Song „Sex On Fire".