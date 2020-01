KISS haben bekanntgegeben, in welcher Stadt sie 2021 mit einem krönenden Konzert ihre Karriere auf der Bühne ausklingen lassen werden. Dazu gibt es Bestätigungen für eine weitere Europa-Tournee 2020.

KISS haben bekannt gegeben, dass der letzte Auftritt ihrer „End Of The Road“-Mega-Tour am 17. Juli 2021 in New York City stattfinden wird. Die Band begeisterte ihre Fans mit der Meldung auf ihrer KISS Kruise am Wochenende. Laut „Ultimate Classic Rock“ sprach Frontmann Paul Stanley die im Grunde traurige, aber dann doch wieder feierliche Botschaft auf dem Kreuzfahrtdampfer Norwegian Pearl aus - danach war auf der Leinwand der Bühne ein Countdown zu sehen: 622 Tage, 23 Stunden und 51 Minuten. Wo genau in New York das letzte Konzert in der Live-Karriere von KISS abgehalten wird, blieb allerdings noch genauso unklar…