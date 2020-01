Kiss geben Vorgruppe für „End of the Road“-Tour 2020 bekannt

Ein Video der Band Kiss von vor 46 Jahren ist aufgetaucht. Es dokumentiert die Anfangstage der Band und könnte das früheste bislang bekannte Video-Archivmaterial sein.

Während der Feiertage tauchte wie aus dem Nichts eine besondere Live-Aufnahme von Kiss auf. Bei dem Video handelt es sich wohl um die früheste bekannte Aufnahme der Band und ist damit um ein Stück Zeitgeschichte. Gefunden wurde das Video von „Dangerousmind“. Es dokumentiert die Anfangstage der New Yorker. Datiert wird der Clip auf den 21. Dezember 1973, also nur kurze Zeit vor der Veröffentlichung ihres Debütalbums „Kiss“. Angekündigt wird Kiss hier mit den Worten: „Wir präsentieren euch eine Band, die ihr Album am 25. Januar veröffentlichen wird.“ So voll und ganz konnten Kiss die dort angekündigte Deadline allerdings nicht einhalten,…