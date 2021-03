Rock am Ring, Rock im Park, Deichbrand, SonneMondSterne und Greenfield wegen Corona-Pandemie erneut abgesagt

Unter dem Motto #BackToL!ve will ROLLING STONE der Musikszene in den kommenden Wochen eine Stimme geben.

Seit einem Jahr ist die Welt in Konzertpause. Und ein Ende ist nicht abzusehen. Die notwendigen Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie haben Musikevents weitestgehend zum Erliegen gebracht. Davon sind nicht nur Musikerinnen, Veranstalter und Clubs betroffen, vor allem auch Stagehands, Tontechnikerinnen, Backliner, Tour-Crews usw. Unter dem Motto #BackToL!ve will ROLLING STONE der Musikszene in den kommenden Wochen eine Stimme geben. Mit seiner März-Ausgabe startet ROLLING STONE eine Initiative, mit der wir auf den Existenzkampf der Branche aufmerksam machen und Perspektiven aufzeigen wollen. Denn die von Corona in die Zwangspause geschickten Bühnen und Clubs und die in ihren, euphemistisch Homeoffices genannten Wohnungen sitzenden Musikerinnen…