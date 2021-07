Konzertveranstalter Live Nation kündigt Partnerschaft mit PayPal an

Im Rahmen des Greentech-Festivals präsentieren die Mighty Oaks am 17. Juni ihre neue Platte. Das Konzert wird kostenlos im Livestream zu sehen sein.

Am 07. Mai 2021 erschien ihre neue Platte „Mexico“, mit der die Folk-Band Mighty Oaks jetzt erstmalig live Auftreten wird. Auf dem Album bleibt sich das internationale Trio treu und verbindet amerikanischen Folk-Pop mit dreistimmigem Gesang und tiefgründigen Texten. Trotz der oft schweren Themen schaffen es Ian Hopper, Claudio Donzelli und Craig Saunders dabei stets, eine positive Attitüde zu vermitteln, die die Mighty Oaks zu der Sommer-Baggersee-Feel-Good-Band schlechthin machen. Livestream-Konzert beim Greentech-Festival Am 17. Juni ab 19 Uhr wird die Berliner Band im Rahmen des Greentech-Festivals live und kostenlos auf MagentaMusik 360 und MagentaTV zu sehen sein. Sänger Ian Hopper:…