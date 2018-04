Krankheit! Tears For Fears verlegen Deutschland-Tour

Tears For Fears müssen ihre geplante Europatour aus gesundheitlichen Gründen in diesem jahr streichen und auf das kommende Jahr verlegen. Das gab die Gruppe am Mittwoch (18. April) bekannt und schrieb in einem Statement, dass der Schritt nach Anweisungen von einem Arzt notwendig geworden sei. Weitere Hintergründe wurden nicht genannt.

Weiterlesen Klasse von ’87: War 1987 das beste Musikjahr aller Zeiten? 1987 war ein wichtiges Musikjahr. Prince, Springsteen, Jackson, U2 – aber auch Pixies, Smiths, Public Enemy und Dinosaur Jr.: Einige Meisterwerke aus Mainstream sowie Underground erblickten vor 30 Jahren das Licht der Welt. Ein Überblick. Die bisher für den 16. und 17. Mai angesetzten Gigs in Berlin (Tempodrom) und Hamburg (Mehr! Theater) werden ins Frühjahr 2019 verlegt. Die Band und das Management schreibt, dass sie sich bei den Fans für jegliche damit in Verbindung stehende Unannehmlichkeit entschuldigen möchte. Bereits erworbenen Tickets für die Shows im Mai behalten ihre Gültigkeit für die vorgesehene Stadt oder können an den jeweiligen VVK-Stellen zurückgegeben werden.

Tears For Fears arbeiten an einem neuen Album

Tears For Fears arbeiten unterdessen nun weiter an einer neuen Platte. Es wäre die erste seit „Everybody Loves a Happy Ending“ vor 14 Jahren. Die Veröffentlichung ist derzeit für Herbst 2018 angepeilt.