Kurt Cobains Haarsträhnen kommen unter den Hammer

„The Reprise Albums (1968-1971)“ erscheint am 25. Juni 2021, anlässlich des 50. Jubiläums von „Blue“

Die kanadische Singer-Songwriter-Ikone Joni Mitchell hat auf ihrer offiziellen Website eine überarbeitete Version ihres Songs „A Case Of You“ (1971) veröffentlicht und damit ein neues Box-Set mit dem Titel „The Reprise Albums (1968-1971)“ angekündigt. Damit will die 77-Jährige das 50. Jubiläum ihres Albums „Blue“ feiern. Das neue Boxset werde laut Mitchell vier ihrer Studioalben aus den späten 1960er und frühen 1970er Jahren beinhalten. „Song to a Seagull“ (1968), „Clouds“ (1969), „Ladies of the Canyon“ (1970) und „Blue“ aus dem Jahr 1971. Zudem seien die Platten vollständig neu gemastert worden. Über das Remaster von „Song to a Seagull“ schrieb die Musikerin…