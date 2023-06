Lana Del Rey kommt zu spät zur eigenen Show – wegen ihrer Frisur

Am Samstagabend (24. Juni) hat Lana Del Rey einen ihrer ersten Auftritte seit drei Jahren beim Glastonbury Festival in Großbritannien gespielt. Die 38-jährige Sängerin, deren jüngstes Album DID YOU KNOW THAT THERE’S A TUNNEL UNDER OCEAN’S BLVD von der Kritik hoch gelobt wurde, erschien jedoch eine halbe Stunde zu spät zu ihrem Set – was dazu führte, dass ihre Show nach nur zwei Dritteln von den Veranstalter:innen abgebrochen werden musste, damit beim Open Air weiter nach Zeitplan verfahren werden konnte.

Lana Del Reys Erklärung für die Verzögerung: Es habe so lange gedauert, ihre Haare zu frisieren. Ein Twitter-User teilte einen Video-Ausschnitt, in dem sich die Sängerin bei den Fans entschuldigte. So sagte sie zum Publikum, als sie die Bühne betrat: „Ich war so verdammt spät dran, dass ich mich heute mit meinem Auftritt beeilen muss. Wenn sie den Strom abschalten, tut es mir verdammt leid, meine Haare brauchen so lange zum Frisieren.“ Sie fügte hinzu: „Ich liebe euch. Lasst uns das Set so weiterführen, wie es laufen soll.“

Die US-Künstlerin spielte insgesamt 15 von den geplanten 20 Songs. Noch während sie ihren Track „Video Games“ intonierte, wurde ihr das Mikrofon ausgeschaltet. Del Rey ließ sich davon aber nicht beirren und sang mit dem Publikum den Song sowie „Summertime Sadness“ a cappella weiter – sogar als sie bereits von Security-Mitarbeitern von der Stage eskortiert wurde und an der Festival-Absperrung entlangging.

Die fünf Songs, die sie nicht mehr live spielen konnte, waren „Venice Bitch“, „Diet Mountain Dew“, „Doin‘ Time“, „National Anthem“ und „Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean’s Blvd“.

Lana Del Rey wird über den Sommer 2023 auf weiteren Festivals auftreten, darunter beim British Summertime Festival Hyde Park in London, dem Lollapalooza Festival in Chicago sowie beim Outside Lands in San Francisco.