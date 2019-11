View this post on Instagram

Girls be girls Thank u @jenskochphoto and @philippverheyen for capturing this moment between @emilia.schuele and me Das Bild steht für mich für frauenpower- sich wohl zu fühlen in seiner Haut. Egal wo du herkommst, wen du liebst, wie du liebst, was dich glücklich macht, wie du aussiehst, wieviel du wiegst, an was du glaubst, wie du tanzt, wie laut du lachst oder wie leise du denkst. Du bist du und das ist perfekt 🖤