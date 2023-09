„Like Veils Said Lorraine“: Unbekannten Song von Joni Mitchell hören

Joni Mitchell setzt ihre Suche nach Diamanten aus der Vergangenheit fort. Am 06. Oktober erscheint „Joni Mitchell Archives, Vol. 3: The Asylum Years (1972-1975)“. Bereits mit den zwei Vorgängern bewies die legendäre Sängerin, die inzwischen nach Jahren schwerer Krankheit wieder auf der Bühne steht, dass sich über die vielen Karrierejahrzehnte eine Menge an Material angesammelt hat, das unbedingt veröffentlicht werden sollte.

Empfehlung der Redaktion Joni Mitchell kündigt Album mit raren Songs, Demos und alternativen Versionen an

Als Vorgeschmack fürs neue Boxset erscheint nun erst einmal das zärtlich-zurückhaltende „Like Veils Said Lorraine“. Der Song wurde Ursprünglich Ende 1971 und Anfang 1972 in den A&M Studios in Hollywood aufgenommen, war aber bis jetzt nicht zu hören.

Das Stück wurde nach einem Gespräch mit einer realen Frau namens Lorraine, einer Immobilienmaklerin, die Mitchell einmal zu einer Besichtigung von Häusern mitnahm, geschrieben, wie die Sängerin erklärte. „Sie sah aus wie Marlene Dietrich“, heißt es in den Linernotes.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Mitchell weiter: „Sie war platinblond und sehr elegant. Sie hatte mit ihrem Mann in China gelebt, war also irgendwie weltgewandt … und glamourös. Es ist eine Schilderung unseres Gesprächs. … Häuser sind wichtig für mich, und ich weiß, wie man sie auswählt.“

„Archives Vol. 3“, enthält Songs aus der Zeit einiger der besten und bekanntesten Platten der Musikerin, angefangen mit „For the Roses“ von 1972 über „Court And Spark“ von 1974 bis hin zu „The Hissing of Summer Lawns“ von 1975. Enthalten sind frühe Demoversionen, alternative Takes, Live-Aufnahmen und als Körnung ein komplettes Konzert aus der Carnegie Hall von 1972.