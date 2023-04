Lollapalooza Berlin 2023: Jetzt Tagestickets sichern

Seit Dezember gibt es Tickets für das Lollapalooza Festival 2023 in Berlin. Dafür gibt es das volle Line Up und alle Veranstaltungen am 09. und 10. September. Doch wer nur an einem Tag Zeit hat oder sich nur für bestimmte Musiker*innen und Bands interessiert, der bekommt seit 05. April die Chance, auch Tagestickets zu erwerben.

Die Eintrittskarten für nur einen der beiden tage kosten jeweils 109 Euro und sind unter anderem HIER erhältlich. Reguläre Tickets sind derzeit zum Preis von 189 Euro zu haben. Der Preis steigt aber noch leicht, je näher das Event näher rückt. Es gibt auch so genannte 5-Friends-Tickets, bei denen man gemeinsam spart. Wer noch unter 16 Jahre alt ist, kommt ebenfalls vergünstigt rein. Kinder bis 11 haben freien Eintritt.

Für die fünf Stages sind insgesamt über 60 Acts bestätigt. Mit dabei sind unter anderem David Guetta, Imagine Dragons, Rina Sawayama, Mumford & Sons, Macklemore und Jason Derulo.