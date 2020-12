Foto: FilmMagic, Axelle/Bauer-Griffin. All rights reserved.

Hugh Keays-Byrne ist am 1. Dezember 2020 im Alter von 73 Jahren gestorben.

Hugh Keays-Byrne ist tot. Der Schauspieler starb am Dienstag, den 01. Dezember 2020, im Alter von 73 Jahren. Die Todesursache ist bislang unbekannt. Der Schauspieler wurde vor allem durch zwei Auftritte als Fiesling in den „Mad Max“-Verfilmungen (1979, 2015) bekannt. Im Laufe seiner Karriere war er aber auch in zahlreichen weiteren Produktionen zu sehen.

Erst Mitglied der Royal Shakespeare Company, dann „Mad Max“-Schurke

Keays-Byrne kam am 18. Mai 1947 in Srinagar, dem indischen Staat Jammu und Kashmir, zur Welt. Als Sohn zweier Briten wuchs er jedoch hauptsächlich in Großbritannien auf, wo er auch nach dem Schulabschluss direkt seinem Traum, Schauspieler zu werden, nachging. Mit Erfolg: Von 1968 bis 1972 gehörte Hugh Keays-Byrne zu den Darsteller:innen, die die Besucher:innen der Theatervorführungen der Royal Shakespeare Company beständig zu Gesicht bekamen.

Sein Engagement endete, als er nach Australien zog, um ein Teil der tourenden „Sommernachtstraum“-Crew zu werden. Danach folgten eine Menge Fernsehauftritte, bis er 1979 seinen Kinodurchbruch mit der Rolle des Toecutter in „Mad Max“ feierte. Die Verkörperung des Antagonisten brachte ihm erstmalig eine Nominierung als „Bester Schauspieler in einer Nebenrolle“ bei den AACTA Awards ein. Einen eigenen Kinofilm brachte Keays-Byrne ebenfalls auf die Leinwand: 1992 erschien „Resistance“, in dem er sich auch selbst einen kleinen Part zuschrieb.

Später war der Schauspieler wieder verstärkt in TV-Produktionen zu sehen. Erst „Mad Max: Fury Road“ aus dem Jahr 2015 katapultierte ihn als fiesen „Immortan Joe“ in die Kinosäle der Welt zurück. Seht hier noch einmal den Trailer zum Meisterwerk.

