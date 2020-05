Madonna schimpft auf Polizei nach Tod von George Floyd: „Scheiß auf die Polizei!“

Madonna soll dem selbst ernannten King of Pop einst zu einer feminineren Garderobe geraten haben. Dem gefiel der Vorschlag allerdings überhaupt nicht.

Die „Queen of Pop“ Madonna soll dem „King of Pop“ Michael Jackson einst dazu geraten haben, sich für ein Musikvideo „wie ein Mädchen anzuziehen“ – das behauptet zumindest Songwriter und Musikproduzent Kenneth Edmonds. Edmons, der als Produzent auch „Babyface“ genannt wird und für einige der größten Pop-Hits von Mariah Carey, Toni Braxton und Boyz II Men verantwortlich ist, erzählte von dem Vorfall zwischen den beiden Musikgrößen im Rahmen seines Auftritts in der Unterhaltungsshow VERZUZ, bei der Produzenten, Songwriter und Künstler in diversen „Battles“ via Instagram Live gegeneinander antreten. Edmonds spielte im Zuge des Wettbewerbs Michael Jacksons Song „In The Closet“,…