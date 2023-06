Madonna: Müssen ihre Deutschland-Konzerte verschoben werden?

Madonna wurde am Samstag (24. Juni) bewusstlos in die Intensivstation eingeliefert. Der Grund sei, so Guy Oseary, ihr Manager, eine bakterielle Infektion gewesen. Deutsche Fans fragen sich indes, was wohl aus den Tour-Terminen wird, die im November in Köln und Berlin anstehen. Guy Oseary teilte in einem Statement auf Twitter und Instagram am Mittwoch mit, dass man alle Termine von Madonna zunächst verschieben müsse – eben auch die Tour.

„Ihre Gesundheit verbessert sich, sie ist aber noch in medizinischer Versorgung. Eine volle Genesung wird erwartet“, schrieb Oseary weiter.

Madonnas Deutschland-Konzerte werden verschoben

Auch die deutschen Termine (15. und 16. November in Köln, 28. und 29. November in Berlin) seien davon betroffen, wie verschiedene Medien berichten. Ob es überhaupt Nachholtermine geben wird, und wann diese stattfinden werden, ist nach aktuellem Stand noch nicht bekannt.

Hier die eigentlichen Tourdaten für Deutschland in der Übersicht:

Mi. 15.11.2023 Köln Lanxess Arena (muss verschoben werden)

Do. 16.11.2023 Köln Lanxess Arena – Zusatztermin (muss verschoben werden)

Di. 28.11.2023 Berlin Mercedes-Benz Arena (muss verschoben werden)

Mi. 29.11.2023 Berlin Mercedes-Benz Arena – Zusatztermin (muss verschoben werden)

Die Entscheidung, die Tour erstmal zu verschieben, sei laut Insider unausweichlich gewesen. Eine Person aus ihrem Bekanntenkreis führte aus, dass Madonna der Überzeugung war, „unbezwingbar“ zu sein. Stets stelle sie ihre Karriere über die eigene Gesundheit. Sie hätte während der Vorbereitung auf ihre bevorstehende „Celebration“-Tour nicht auf ihre Gesundheit geachtet und sechs Tage die Woche dafür geprobt. Die ernsten Auswirkungen der bakteriellen Infektion seien aber nun ein „Weckruf“ für sie gewesen.