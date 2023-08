Neue Tour-Termine für Madonna in Deutschland sind da!

Foto: Getty Images for MTV/ViacomCBS, Theo Wargo. All rights reserved.

Madonna hat neue Konzerttermine für ihre „Celebration Tour“ bekannt gegeben. Die Welttournee startet nun am 14. Oktober in London, wie der Veranstalter Live Nation am Dienstag mitteilte.

Empfehlung der Redaktion Die 30 besten Songs von Madonna

Nach den Gigs in London geht es weiter durch Europa. Madonna wird dann tatsächlich wie ursprünglich geplant am 15. und 16. November in Köln und am 28. und 29. November in Berlin auftreten. Danach folgt der Abstecher nach Nordamerika. Der hat es allerdings in sich: Bis Mitte April sind 50 Auftritte geplant. Neben den USA stehen Kanada und Mexiko auf dem Plan.

Die „Celebration Tour“ sollte eigentlich am 15. Juli in Kanada in Vancouver starten und die Sängerin danach durch die USA führen, anschließend waren im Herbst Konzerte in Europa eingeplant.

Madonna war ernsthaft erkrankt

Eine schwere bakterielle Infektion knockte die Queen of Pop im Juni allerdings aus. Sie war von einer Assistentin sogar bewusstlos in einem Zimmer gefunden worden, verbrachte dann mehrere Tage auf der Intensivstation. Ein Verschieben der Tour konnte nicht verhindert werden, Ärzte verordneten der am 15. August 65 Jahre alt werdenden Musikerin strenge Ruhe.

Empfehlung der Redaktion Nach Krankenhausaufenthalt: Madonna posiert mit XL-Rosenstrauß

„Ich kann euch versichern, ich werde so bald wie möglich wieder bei euch sein!“, versicherte Madonna nur wenige Tage nach dem Vorfall noch aus dem Krankenhaus auf Instagram. Nun hält die Sängerin, die ebenfalls klar machte, dass es wirklich um Leben und Tod ging, Wort.