Nicky Wire bereut es, Michael Stipe AIDS gewünscht zu haben

Es ist nicht das erste Mal, dass der Musiker diskriminierende Beleidigungen verwendet.

Mit wüsten Beschimpfungen hat Kid Rock wieder mal für Unruhe gesorgt. Während eines Auftritts in Smithville, Tennessee, hat der Sänger homophobe Kommentare geschrien. Seine improvisiert wirkende Performance gab er im Lokal FishLipz Bar & Grill, und im Publikum wurde mitgefilmt. Ein Video zeigt, wie Kid Rock, offensichtlich aufgebracht über die Fan-Videos, „F*ck your iPhone“ schrie, auf seinen Schritt zeigte und und das Publikum aufforderte doch diesen zu filmen. Er endete seine Tirade mit „You f**king f**gots“, bevor das Video abgebrochen wurde. „Faggots“ heißt übersetzt so viel wie „Schwuchtel“. Kid Rock äußert nicht zum ersten Mal diskriminierende Sprache in der Öffentlichkeit.…