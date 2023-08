Lars Ulrich kritisiert Kissenschlacht-Fans bei Metallica-Konzerten

Metallica-Schlagzeuger Lars Ulrich hat erzählt, wie er Fans davon abhalten musste, Kissen aus den Spielstätten zu stehlen und sie während ihrer Auftritte durch die Gegend zu werfen.

Ulrich trat kürzlich im Podcast „Conan O’Brien’s Needs A Friend“ auf, in dem er über Metallicas Tourgeschichte in Los Angeles reflektierte. L.A. ist die Stadt, in der er die Band mit James Hetfield gründete und die, wie er sagt, dank einiger besonders „leidenschaftlicher“ Fans Gastgeber für „einige der besten Shows“ ihrer Karriere war.

Allerdings eskalierte dies manchmal so, dass die Fans mit Kissen um sich warfen und die Band mit einer saftigen Rechnung zurückließen, die sie bezahlen mussten.

Kissenschlacht in Long Beach Arena

Speziell über die Long Beach Arena sagte Ulrich: „Was sind das für 16.000 Sitze da drinnen? Wir haben im Laufe der Jahre für etwa 15.000 dieser 16.000 Sitze bezahlt, denn jedes Mal, wenn wir in der Long Beach Arena gespielt haben, haben die Leute einfach das Sitzkissen genommen und damit in der Arena Frisbee gespielt.“

„Am nächsten Tag hieß es dann: ‚Okay, Metallica, hier sind die Kissen im Wert von 300.000 Dollar, die ihr bezahlen müsst‘“, fuhr er fort und fügte hinzu, dass die Band die Fans ausdrücklich davor warnen musste, etwas Ähnliches zu tun, um zu vermeiden, dass sie für die Kosten aufkommen mussten.

„Wir mussten mehrmals auf „KNAC“ [Radiosender] gehen und sagen ‚Ihr seid unsere Fans, und wir sind eure Fans, und wir stecken da alle gemeinsam drin. Wir wollen, dass ihr euch amüsiert, und wir unterstützen das‘“, sagte er.

„Aber versteht eines: Wenn ihr glaubt, dass ihr gegen das Gebäude rebelliert oder gegen die Autorität rebelliert […] oder was auch immer es ist, glaubt ihr, dass ihr rebellisch seid? Die einzigen, gegen die ihr wirklich rebelliert, sind Metallica.“

Wurfattacke im LA Coliseum

Ulrich sprach auch über eine Show im LA Coliseum, bei der Metallica einen Auftritt abbrechen mussten, als Fans anfingen, Klappstühle auf die Bühne zu werfen.

„Zu dieser Zeit waren die Dinge vielleicht etwas unvorhersehbarer, was die physischen Elemente des Aufbaus der Shows anging, und vor der Bühne war der ganze Rasen, das Fußballfeld im LA Coliseum nur aus Klappstühlen“, sagte er.

„Ich weiß nicht, ob jemand von euch raten möchte, wo 40.000 Klappstühle nach drei Liedern des Sets gelandet sind. Ja, genau. Das ist richtig. All diese – was auch immer es war – 30, 40.000 Klappstühle landeten auf der Bühne. Und so mussten wir die Show abbrechen.“

Ulrich diskutierte dies zu einer Zeit, in der es in den letzten Wochen zu verschiedenen Vorfällen kam, bei denen Fans während Live-Shows Dinge auf Künstler warfen. Zuletzt warf Cardi B ihr Mikrofon nach einem Fan, der sie auf der Bühne mit einem Getränk beworfen hatte.