Metallica live in Hamburg: Termine, Anreise, Sicherheit und (norddeutsches) Wetter

Foto: Getty Images for P+ and MTV, Jeff Kravitz. All rights reserved.

Metallica auf der Bühne nach ihrem Auftritt beim „Helping-Hands-Concert“ am 16. Dezember 2022 in Los Angeles.

An diesem Wochenende kommen Metallica nach Hamburg. Im Zuge ihrer „M72 World Tour“, machen sie für zwei individuelle Konzerte in der Hansestadt Station. Das erste Konzert findet heute, am Freitag, den 26 Mai, im Volksparkstadion in Hamburg statt. Die zweite Show folgt am Sonntag, den 28. Mai 2023. Beginn ist jeweils um 17.30 Uhr. Der Einlass beginnt um 16:00 Uhr.

Bei den Gigs handelt es sich um zwei komplett unterschiedliche Konzerte mit jeweils individuellen Setlisten und verschiedenen Support-Acts. Am ersten Abend werden Architects und Mammoth WVH, die Band von Eddie Van Halen Sohn, für Metallica eröffnen. Am Sonntag spielen die Vorbands Ice Nine Kills aus Boston, Massachusetts, sowie Epica, die die krankheitsbedingte ausgefallenen Five Finger Death Punch ersetzen.

Tickets gibt es hier. Die M72 Tour bietet ein neues Bühnenkonzept, bei dem der Metallica Snake Pit in die Mitte der Bühne verlegt wird. Wer ist an diesem Wochenende nicht nach Hamburg geschafft, kann Metallica auch nächstes Jahr noch in Deutschland sehen. Denn im Mai kommen sie noch einmal für zwei dieser individuellen Shows nach München.

Weitere Infos zu den Konzerten stellen Metallica auf ihrer interaktiven Karte bereit. Passend zur Tour gibt es vom 25. bis 28. Mai in der Hamburger Barlach Halle K einen Pop-Up-Shop. Dort kann man neben dem regulären Tour-Merch auch eine Reihe an exklusiven Artikeln kaufen. Dazu gehören Siebdruck-Poster und T-Shirts mit besonderen Aufdrucken von den Künstlern Juan Ma Orozco, Luke Preece and Squindo sowie ein limitiertes Screaming-Suicide-Skateboard. Wer außerdem eine Fan Card erwirbt, kann ein Upgrade des Tickets auf den Snake Pit gewinnen.

Anreise:

Das Volksparkstadion liegt im Altonaer Volkspark im Hamburger Stadtteil Bahrenfeld. Wer mit dem Auto anreist, hat vor Ort zahlreiche kostenpflichtige Parkplätze zur Verfügung. Für das Parken wird eine Gebühr von sieben Euro erhoben. Es wird allerdings empfohlen mit dem öffentlichen Nahverkehr anzureisen; das Volksparkstadion erreicht man am besten über die S-Bahnlinien S3 und S21. Mit diesem fährt man wahlweise bis zu den Haltestellen Stellingen oder Eidelstedt. Alternativ kann man die S-Bahnlinie S11 bis zur Haltestelle Othmarschen nehmen.

Adresse:

Volksparkstadion

Sylvesterallee 7

22525 Hamburg

Den Stadionplan gibt es hier.

Sicherheit:

Wie für alle Konzerte, müssen auch bei den Metallica-Shows sämtliche Sicherheitsvorkehrungen eingehalten werden. Verboten sind:

Waffen jeder Art

Sachen, die als Waffen oder Wurfgeschosse Verwendung finden können

Flaschen, Becher, Krüge, Dosen oder sonstige Gegenstände, die aus

zerbrechlichem, splitterndem oder besonders hartem Material hergestellt sind

zerbrechlichem, splitterndem oder besonders hartem Material hergestellt sind Feuerwerkskörper, Leuchtkugeln und andere pyrotechnische Gegenstände

Speisen und Getränke aller Art mit Ausnahme von Bedarfen aufgrund

medizinischer Notwendigkeiten

medizinischer Notwendigkeiten Betäubungsmittel jeglicher Art

Tiere

Laserstifte bzw. Laserpointer

große Taschen und Rucksäcke

professionelles Foto und Kameraequipment

Wetter:

Freitag: 17 Grad und leicht bewölkt, Regenwahrscheinlichkeit 25 Prozent. Sonntag: 20 Grad und bedeckt, Regenwahrscheinlichkeit von 20 Prozent

Alle Deutschland-Termine:

Freitag, 26.05.2023 – Hamburg, Volksparkstadion

Sonntag, 28.05.2023 – Hamburg, Volksparkstadion

Freitag, 24.05.2024 – München, Olympiastadion

Sonntag, 26.05.2024 – München, Olympiastadion